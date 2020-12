Roma: interventi anti assembramenti e verifiche in minimarket, 40 giovani sanzionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 le persone e i veicoli controllati nelle notti di questo weekend, con una decina di irregolarità rilevate per spostamenti oltre le 22,00 senza giustificato motivo. Sono una decina invece i locali e le attività sanzionate per il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Nelle zone dell'Esquilino e della stazione Termini gli agenti hanno svolto controlli mirati sui minimarket, riscontrando illeciti in tre esercizi , i cui gestori sono stati sanzionati per inosservanza delle regole atte a tutelare la salute pubblica. (Rer)