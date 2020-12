Covid: Strada (Emergency), emergenza si vince o perde sul territorio, non in ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tagli degli ultimi 10 anni in Italia sulla medicina del territorio per Gino Strada, fondatore di Emergency, concorrerebbero a spiegare i numeri alti nei decessi legati al coronavirus. "L'emergenza Covid non si superare con le terapie intensive negli ospedali, si vince o si perde sul territorio. Lì siamo debolissimi. Oggi dove erano previste 50 Usca ce ne sono tre", ha spiegato Strada ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3 . (Rin)