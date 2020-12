Roma: controlli carabinieri a San Basilio, 2 arresti e 2 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manette, arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro, è finito un 57enne romano che, dopo essere stato fermato per un controllo in via Fabriano, è stato trovato in possesso di 75 grammi di cocaina, divisi in dosi. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo. I carabinieri hanno anche arrestato un 43enne romano in esecuzione di un ordine per la carcerazione, con contestuale provvedimento di sospensione e prosecuzione della detenzione in regime degli arresti domiciliari, emesso in data 18 novembre 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma – Ufficio esecuzione penali, dovendo espiare la pena residua di un anno di reclusione per reati di droga. (segue) (Rer)