Roma: controlli carabinieri a San Basilio, 2 arresti e 2 denunce (3)

- I carabinieri hanno, poi, denunciato a piede libero un 52enne di Guidonia ma residente nel quartiere San Basilio con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato trovato in via Filottrano in possesso di dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare altre dosi della stessa droga e 11.125 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. I militari hanno, infine, denunciato un 23enne romano con l’accusa di evasione. Il giovane si è allontanato, senza motivo né autorizzazione, dalla sua abitazione in via Montecarotto dove doveva trovarsi agli arresti domiciliari per precedenti reati. (Rer)