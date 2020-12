Ue: Sassoli, superamento diffidenze di Ungheria e Polonia “è una grande vittoria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha adottato un documento politico che consente di superare le diffidenze di Ungheria e Polonia e che entrerà in vigore con il voto favorevole dei due Paesi: per noi si tratta di una grande vittoria. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” in onda su Raitre. “C’è stata una dura negoziazione tra parlamento e presidenza tedesca per tre mesi sul bilancio, che farà partire il Recovery Fund, e il regolamento sullo stato di diritto. Polonia e Ungheria hanno espresso delle diffidenze che ora sono state superate in Consiglio attraverso un documento politico. Domani il Consiglio dei ministri darà il via libera, mercoledì lo voteremo noi e diventerà legge”, ha spiegato Sassoli. “Il Consiglio europeo non è un organo legislatore, dà indicazioni politiche, ma la legge entrerà in vigore e la sua esecutività è garantita dai nostri trattati”, ha aggiunto il presidente dell’europarlamento, che ha poi ribadito la necessità di superare il sistema di voto basato sull’unanimità. “Il funzionamento della democrazia europea è soggetto all’unanimità che blocca la democrazia. Il diritto di veto è anacronistico, blocca le risposte, e una democrazia che non decide come può farsi amare dai cittadini?”, ha affermato Sassoli, ricordando però che sullo stato di diritto non c’è bisogno dell’unanimità ma di una maggioranza qualificata, “per questo Ungheria e Polonia avevano messo il veto sul bilancio”. (Res)