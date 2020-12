Roma: Raggi, importanti controlli nel fine settimana, evitare comportamenti irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questo fine settimana non si sono fermati i controlli della polizia locale di Roma Capitale, con oltre 4mila verifiche sulle attività commerciali e nelle strade della movida, anche contro possibili assembramenti". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nelle serate di venerdì e sabato - aggiunge Raggi - sono intervenute decine di pattuglie, a Rione Monti e Trastevere, per disperdere la folla e circa 40 ragazzi sono stati sanzionati, perché stavano consumando bevande vicino ai locali oltre le ore 18. L’azione contro gli assembramenti è stata portata avanti anche in altre zone, come le piazze del centro storico e nei quartieri Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano. Una decina di locali e attività sono state sanzionate per non aver rispettato le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19". (segue) (Rer)