Covid: Fassino (Pd), Fiorenzo Alfieri una grande perdita

- "Stroncato dal Covid ci ha lasciato Fiorenzo Alfieri, per anni assessore alla cultura nelle giunte di sinistra di Torino". Lo annuncia in una nota l'ex sindaco e deputato del Pd, Piero Fassino. "La sua grande passione e riconosciuta competenza gli avevano conferito stima e autorevolezza in ogni ambiente culturale in Italia e in campo internazionale. Una grande perdita per la cultura italiana e per Torino, citta che amava e a cui si è dedicato con generosità. Lo saluto con gratitudine", conclude.(Com)