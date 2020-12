Covid: Ippolito (Spallanzani), terza ondata possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se una cosa ho imparato da questa pandemia è che non vi è nulla di sicuro. Non possiamo sicuramente escludere la terza ondata della pandemia, ma sappiamo tutti quali sono i comportamenti da adottare per evitarla o almeno per ridurne l'impatto. Ciò che accadrà a gennaio lo decideremo noi". Lo ha detto, riferisce una nota, in un'intervista a Inews24.it Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma. "Tre giorni fa - ha continuato Ippolito - quando le Germania ha fatto registrare 590 morti su una popolazione superiore agli 80 milioni di abitanti, la cancelliera Merkel è andata in televisione a implorare i tedeschi di seguire le regole. In Italia, che di abitanti ne ha 20 milioni in meno, abbiamo una media di 600 morti al giorno dall'inizio di novembre e la cosa sembra non interessare nessuno". (segue) (Com)