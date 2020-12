Covid: Ippolito (Spallanzani), terza ondata possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E su una probabile scarsa adesione degli italiani ad una campagna vaccinale contro il Covid, il diretto ha concluso: "Io sono convinto che nei primi mesi avremo il problema opposto: tutti vorranno essere vaccinati perché sarà l'unico mezzo per provare a tornare ad una vita normale. Proprio per questo sarà essenziale comunicare bene che la definizione delle categorie e dei soggetti che riceveranno prioritariamente il vaccino è frutto di attenta analisi dei rischi basate su dati scientifici. I primi saranno gli operatori sanitari e sociosanitari, i residenti e i lavoratori delle Rss, e le persone di età superiore agli 80 anni", ha concluso Ippolito. (Com)