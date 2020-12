Kuwait: autorizzato il vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute kuwaitiano ha autorizzato il vaccino contro il coronavirus sviluppato dalle società farmaceutiche statunitensi Pfizer e BioNTech per uso di emergenza. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa statale kuwaitiana "Kuna". Secondo i media locali, il ministero ha rilasciato una licenza per l'uso di emergenza del vaccino sulla base della decisione del comitato tecnico. Il primo ministro kuwaitiano, Sabah Al-Khalid Al-Sabah, ha precedentemente affermato che il vaccino per il Covid-19 verrà consegnato in Kuwait quest'anno o all'inizio del prossimo anno e sarà gratuito per la popolazione. Il Kuwait ha finora registrato 146044 casi di coronavirus e 911 decessi correlati. (Res)