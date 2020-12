Nagorno-Karabakh: ministero della Difesa russo, cessate il fuoco è osservato lungo intera linea di contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh è osservato lungo l'intera linea di contatto. Lo ha affermato oggi il ministero della Difesa russo in un comunicato, aggiungendo di aver registrato una violazione della tregua nella regione di Hadrut. “Il cessate il fuoco è osservato lungo l'intera linea di contatto in Nagorno-Karabakh. L'11 dicembre è stata registrata una violazione nella regione di Hadrut. Le azioni delle forze di pace russe hanno impedito la possibilità di un'ulteriore esacerbazione della situazione”, si legge nella nota. In precedenza il ministero della Difesa dell’Azerbaigian aveva fatto sapere che quattro militari azerbaigiani sono stati uccisi in un attacco condotto contro le loro unità in aree adiacenti all’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, mentre le autorità armene avevano riferito che sei dei loro militari sono stati feriti in quella che hanno descritto come un'offensiva militare azerbaigiana, dopo che le due parti si sono accusate a vicenda di aver violato un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia. (segue) (Rum)