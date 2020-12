© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo sui giornali" di una verifica di governo. Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Non abbiamo avuto nessuna convocazione dal presidente del Consiglio, non abbiamo avuto comunicazioni", ha ribadito. (Rin)