- Come Italia viva "stiamo ponendo il tema del Recovery fund" perché "sostituire il governo con una task force e consulenti" appare un "modo per aggirare le istituzioni". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. Al momento Conte "sicuramente" ha evitato "una forzatura" e non l'ha messa in legge Bilancio, ha aggiunto. (Rin)