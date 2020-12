Governo: Boschi (Iv) su crisi, non si andrà ad elezioni anche per problemi M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di crisi di governo "non credo che andremmo ad elezioni". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Abbiamo interesse ad eleggere un presidente Repubblica europeista", ha osservato per poi riflettere che "al di là di Italia viva, il Movimento cinque stelle ha un problema, non solo per il secondo mandato, ma anche perché tanti di loro non tornerebbero in Parlamento". (Rin)