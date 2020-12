© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva è "talmente fuori moda che abbiamo detto al premier che per noi l'obiettivo" non è il rimpasto, "tanto che rimettiamo i tre ruoli che abbiamo, altrimenti avremmo scelto altre strade". Lo ha ribadito Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Facciamo una battaglia aperta e trasparente per i nostri figli", ha aggiunto. (Rin)