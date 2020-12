Mes: Sassoli, lavorare per renderlo uno strumento comunitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre lavorare per fare in modo che il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) diventi uno strumento comunitario. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” in onda su Raitre. “Con la riforma del Mes si apre una battaglia per noi, bisogna farla finita con gli accordi intergovernativi e fare in modo che (il Mes) diventi uno strumento comunitario, cioè debba essere amministrato dalla Commissione e sottoposto al controllo del parlamento, rendendolo uno strumento dell’Ue”, ha detto Sassoli. (Res)