- Matteo Renzi "avrebbe tutte caratteristiche" per ricoprire il ruolo di segretario generale dela Nato. Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. Ma, è "inutile parlare ora di una cosa che avverrà tra molto tempo e che si decide in altre sedi, più che in Italia", ha puntualizzato.(Rin)