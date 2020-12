Regeni: Sassoli propone creazione monitoraggio su cittadini europei vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre lavorare per la creazione di un monitoraggio di ricerca della verità sui casi di cittadini europei che hanno subito violenze come nel caso di Giulio Regeni. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” in onda su Raitre. “Sul caso Regeni l’autorità giudiziaria italiana ha imboccato una strada per dirci la verità e questo è molto importante. Stiamo seguendo anche caso di (Patrick) Zaki, e sarebbe importante che oltre al monitoraggio diplomatico ci fosse anche il monitoraggio di ricerca della verità sui casi di cittadini europei che hanno subito violenze”, ha detto.(Res)