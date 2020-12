© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva sta leggendo il documento sul Recovery fund "pagina per pagina, riga per riga per modifiche puntuali, proposte e correzioni su cose che non ci tornano". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)