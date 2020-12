Iran: convocati ambasciatori Francia e Germania per critiche dell'Ue a esecuzione giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato oggi l'ambasciatore tedesco a Teheran, Hans-Udo Muzel, e quello della Francia, Philippe Thiebaud per le critiche dell'Unione europea (Ue) alla recente esecuzione del giornalista dissidente iraniano, Ruhollah Zam. Ieri infatti Zam, che ha fondato e gestito il sito web antigovernativo Amad News e il canale Telegram, è stato giustiziato in Iran con l'accusa di aver alimentato proteste antigovernative di massa nel 2017-2018 e di aver ricevuto assistenza da agenzie di intelligence straniere. "Hans-Udo Muzel, il cui paese detiene la presidenza di turno dell'Ue, è stato convocato dopo che l'Unione europea e il ministero degli Esteri tedesco hanno rilasciato dichiarazioni su Zam. Nella riunione di domenica, il direttore generale per gli affari europei del ministero degli Esteri iraniano ha condannato fermamente il dichiarazioni e le ha liquidate come interferenze negli affari interni dell'Iran", si legge in una nota. Ieri il ministero degli Esteri francese ha affermato di aver condannato fermamente l'esecuzione di Zam e di averla vista come un atto "barbaro". "In una riunione domenicale, Philippe Thiebaud ha ricevuto la forte nota di protesta dell'Iran dal direttore generale per gli affari Europei del ministero degli esteri iraniano. Il diplomatico francese, a sua volta, ha detto che informerà i suoi funzionari della protesta di Teheran", ha detto il ministero. Nell'ottobre 2019, il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha arrestato il giornalista residente a Parigi. Zam è stato condannato a morte nel giugno 2020. È stato accusato di aver collaborato con agenti dell'intelligence francese e israeliana contro l'Iran e di aver tentato di destabilizzare la situazione nel paese incoraggiando proteste antigovernative di massa sui social media nel 2017. (Res)