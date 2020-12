Brexit: Johnson, non abbandoneremo i colloqui commerciali con l’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato che il Regno Unito "non si ritirerà" dai colloqui in corso sull'accordo commerciale con l'Unione europea per il post-Brexit, dopo che entrambe le parti hanno concordato di estendere i negoziati oltre la scadenza di oggi. “Il Regno Unito di certo non abbandonerà i colloqui. Penso che la gente si aspetti che facciamo il possibile", ha detto Johnson in un'intervista trasmessa dall'emittente statale “Bbc”. "Per come stanno le cose, e questo è quello su cui io e Ursula (von der Leyen) abbiamo concordato, temo che siamo ancora molto distanti su alcune cose fondamentali, ma dove c'è vita, c'è speranza", ha osservato Johnson. In una conversazione telefonica tenuta oggi, Johson e von der Leyen hanno concordato di proseguire i colloqui commerciali post-Brexit oltre la scadenza inizialmente prevista per la serata di oggi. In una dichiarazione congiunta diffusa poco dopo il colloquio, le due parti hanno affermato di essere “intenzionate a questo punto a fare tutto il possibile” e di aver per questo dato mandato ai negoziatori di proseguire i colloqui a Bruxelles “per vedere se un accordo può essere raggiunto anche in questa fase avanzata”. “I nostri team negoziali hanno lavorato giorno e notte negli ultimi giorni e, nonostante il fatto che le scadenze siano state saltate più e più volte non rispettate, pensiamo che a questo punto sia responsabile percorrere il miglio supplementare. Di conseguenza, abbiamo incaricato i nostri negoziatori di proseguire i colloqui per capire se un accordo può essere raggiunto anche in questa fase avanzata”, si legge nella dichiarazione. (Rel)