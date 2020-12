Iran-Afghanistan: vicini ad un accordo strategico di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli affari Politici iraniano, Abbas Araghchi, ha confermato durante una visita a Kabul che la componente sicurezza di un documento di cooperazione strategica bilaterale con l'Afghanistan è in fase di finalizzazione, come riportato dall'agenzia di Stato iraniana "Irna". Secondo Araghchi, quattro delle cinque parti del documento erano già state concordate e la restante - che affronta le questioni di sicurezza - sarà presto finalizzata. Il diplomatico iraniano ha detto che Teheran e Kabul devono ancora tenere "consultazioni regolari e intense su questioni di sicurezza" condividendo "interessi e preoccupazioni comuni". Pur non divulgando il contenuto del documento, i media statali lo hanno descritto come un documento strategico globale basato su principi che traccia la prospettiva di legami bilaterali a lungo termine e rafforza le relazioni tra Teheran e Kabul. Il vice ministro degli esteri ha anche espresso l'impegno dell'Iran a sostenere l'Afghanistan, cercando pace e stabilità per il suo popolo. (Res)