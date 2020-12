Milano: provano a rubare scooter in sharing, arrestata 26enne, complici in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stavano tentando di rubare uno scooter in sharing ma sono stati intercettati da un agente in libero servizio. L'arresto per tentato furto aggravato è avvenuto alle 00.40 in via Pecorini, dove tre persone stavano armeggiando per rubare uno scooter, asportando anche dei pezzi della carrozzeria, tra cui cinghia e batteria del motorino. Gli agenti, avvertiti dal collega, giunti sul posto hanno quindi arrestato una donna ucraina di 26 anni, mentre gli altri due complici sono riusciti a scappare. (Rem)