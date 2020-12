Covid: Bernini (FI), servono i vaccini, non le primule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "aveva parlato di un vaccino pronto per essere somministrato già a Natale, poi il ministro Speranza aveva annunciato la prima dose entro l'Epifania. Adesso, ascoltando le parole del commissario straordinario Arcuri, si slitta forse a metà gennaio". Lo evidenzia in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "In compenso sappiamo che le città italiane ospiteranno per le vaccinazioni 1.500 padiglioni a forma di primula come simbolo di rinascita. Ma è il caso classico in cui la forma non diventa sostanza: servono i vaccini prima possibile, non le primule", conclude Bernini.(Com)