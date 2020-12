Brexit: ministra Esteri Spagna, giungere ad accordo per risparmiare "sofferenze" ad entrambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, ha chiesto al Regno Unito e all'Unione Europea di giungere ad un accordo sulla Brexit per per risparmiare "sofferenze" ed evitare uno scenario "estremamente negativo" per entrambe le parti. Il periodo di transizione concordato per consentire la negoziazione di un futuro accordo prima della scadenza definitiva del 31 dicembre richiede, infatti, diverse settimane prima che possa essere approvato in quanto deve essere tradotto nelle varie lingue dell'Ue e ratificato almeno dal Parlamento europeo. "Da un punto di vista politico, è molto meglio per la Spagna finire con un accordo piuttosto che vedere il Regno Unito lasciare l'Unione Europea senza un'intesa", ha evidenziato la ministra degli Esteri ai microfoni di "Sky News", aggiungendo che tutto il continente sta già subendo un impatto enorme a causa della crisi del coronavirus. "Alla fine, entrambe le parti devono trovare un punto di consenso. Una Brexit senza accordo sarebbe, in queste circostanze, estremamente negativo per le nostre economie e la Gran Bretagna soffrirebbe più dell'Unione europea", ha poi affermato Gonzalez Laya ribadendo che bisogna scongiurare questo scenario "a tutti i costi".(Spm)