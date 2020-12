Regeni: Suriano (M5s), da Augias bel segnale alla nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica internazionale è "spesso fatta di gesti piccoli ma altamente significativi. Il comportamento della Francia, che ha concesso la Legion d'onore al generale egiziano al Sisi, è uno sgarbo nei confronti della famiglia Regeni. Per questo apprezzo particolarmente la presa di posizione di oggi, su Repubblica, di Corrado Augias e il suo gesto simbolico di restituire la sua onorificenza alla Francia: è un segnale forte e bello verso la sua nazione e verso i cittadini italiani". Lo afferma in una nota Simona Suriano, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Esteri a Montecitorio. (Com)