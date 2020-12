Rai: Gasparri (FI), puro servilismo invitare Di Maio a "90mo minuto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Rai ci sono alcuni che "non perdono occasione per dimostrare servilismo. Oggi Varriale a '90mo minuto' per parlare di Paolo Rossi invita il ministro degli Esteri Di Maio. Non si capisce quale sia l'attinenza, tematica, territoriale, calcistica. Puro servilismo verso la politica che adesso comanda, pur essendo inadeguata e in palese fallimento". Lo denuncia in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "E' una vera vergogna asservire anche uno spazio popolare e sportivo ad esigenze politiche. La Rai farebbe meglio a rinunciare a questa invasione di campo a '90mo minuto' dovuta soltanto, lo ribadisco, ad un atteggiamento da maggiordomi nei confronti dell'attuale potere. Cosa c'entro Di Maio con la splendida immagine di Paolo Rossi non si capisce proprio. Per la Rai - conclude Gasparri - un altro errore, un'altra occasione perduta di avere buonsenso e buon gusto". (Com)