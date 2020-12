Romania: domani al via consultazioni tra partiti per scelta del nuovo premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderanno il via domani, 14 dicembre, le consultazioni per la designazione del nuovo premier alla luce dei risultati delle elezioni del 6 dicembre scorso. Lo ha reso noto la presidenza di Bucarest in un comunicato. Alle elezioni parlamenti il Partito socialdemocratico (Psd) ha ottenuto il 29,32 per cento dei voti espressi per il Senato e il 28,9 per cento per la Camera dei Deputati, mentre il Partito nazionale liberale (Pnl) ha ottenuto il 25,58 per cento al Senato e il 25,19 per cento alla Camera. Lo mostrano i dati finali resi pubblici ieri dall'Ufficio elettorale centrale. Al terzo posto si piazza l'Alleanza Usr-PLUS che si è aggiudicata il 15,86 per cento dei voti al Senato e il 15,37 per cento alla Camera dei Deputati. La formazione di estrema destra, il Partito per l'unità dei romeni (Aur), ha ottenuto il 9,17 per cento dei voti al Senato e il 9,08 per cento alla Camera, mentre l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) il 5,89 per cento al Senato e il 5,74 per cento alla Camera. Il Partito movimento popolare (Pmp) e Pro Romania non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 5 per cento per entrare in Parlamento. (segue) (Rob)