Romania: domani al via consultazioni tra partiti per scelta del nuovo premier (2)

- Nel frattempo si intensificano i negoziati per la formazione del futuro governo. I partiti di centro-destra stanno cercando di raggiungere un'intesa per creare una maggioranza prima delle consultazioni con il presidente Klaus Iohannis. I liberali, attualmente al potere, che alle elezioni del 6 dicembre scorso si sono piazzati al secondo posto per il numero di seggi aggiudicati, affermano di poter formare, assieme all'Usr-Plus e all'Udmr, una maggioranza che sostenga un futuro governo di coalizione. Secondo i calcoli del Pnl, si può creare una maggioranza di 244 parlamentari, cui si aggiungono quelli delle minoranze nazionali. L'attuale ministro delle Finanze, Florin Citu, è la proposta per la carica di premier del Pnl. D'altra parte, anche il Psd vuole assumersi l'onere del governo, essendo il partito che ha ottenuto più voti. (segue) (Rob)