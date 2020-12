Romania: domani al via consultazioni tra partiti per scelta del nuovo premier (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I socialdemocratici hanno affermato che non voteranno a favore di un governo formato attorno al Pnl e sostengono che siano loro a dover proporre il premier, in base al voto ottenuto alle elezioni. La loro proposta per la carica di primo ministro è il medico Alexandru Rafila, esperto dell'Oms. I socialdemocratici hanno inoltre precisato che, alle consultazioni con il capo dello Stato, accetteranno due varianti di governo: un esecutivo minoritario del Psd oppure un governo di unità nazionale formato da esperti e tecnici con un primo ministro socialdemocratico. Del Parlamento farà parte, per la prima volta, l'Alleanza per l'unità dei romeni (Aur), un partito politico creato di recente, che si dichiara radicale e che, dal punto di vista del numero di voti ottenuti, è diventato la quarta forza nel legislativo di Bucarest. (Rob)