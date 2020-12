© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte "ho mandato un Whatsapp come si usa di questi tempi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di "L'aria di domenica" su La7 che ha poi ha precisato di limitarsi "a voler aiutare il Paese in un momento di difficoltà. Io da Conte ci vado con tutto il centrodestra, non da solo", ha aggiunto. (Rin)