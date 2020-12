© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla pandemia "si sta rispondendo in maniera diseguale". Lo ha detto Gino Strada, fondatore di Emergency, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. I vaccini "sono stati acquistati per i ricchi. Nei Paesi poveri del mondo si riuscirà a vaccinare una persona su 10", ha aggiunto.(Rin)