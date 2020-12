© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che vaccinare la popolazione sia un'impresa veramente ardua perché alcuni dei vaccini attualmente in campo richiedono temperature estremamente basse, altri hanno percentuali di efficacia tra il 60 e il 90 per cento che è un range enorme, costano meno, ma prospettano un'efficacia minore". Lo ha detto Gino Strada, fondatore di Emergency, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)