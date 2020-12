Venezuela-Russia: covid, il figlio di Maduro riceve la prima dosi dello "Sputnik V"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicolas Ernesto Maduro Guerra, figlio del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, ha reso noto di essersi iniettato le prime dosi dello "Sputink V", il vaccino contro il nuovo coronavirus prodotto dalla Federazione russa. Neo eletto deputato all'Assemblea nazionale (An), "Nicolasito" era uno dei circa duemila volontari iscritti alla terza fase del programma di sperimentazione del farmaco, ricorda la testata russa "Rt". Secondo il figlio del capo dello Stato, la Russia ha dimostrato di essere "un baluardo" della medicina a livello mondiale e la scelta di sottoporsi alla prima delle due somministrazioni del vaccino è prova del fatto che il Venezuela "si fida della Russia". Nella giornata di ieri la vicepresidente Delcy Rodriguez ha detto che Caracas e Mosca stanno valutando la possibilità di un acquisto dello "Sputnik V" per una campagna di vaccinazione di massa della popolazione. "Durante la mia visita a Mosca ci siamo riuniti con e autorità per vedere il processo di acquisto per la vaccinazione di massa del prossimo anno in Venezuela. Riteniamo che a partire da aprile staremo iniziando a vaccinare la popolazione", ha detto Rodriguez. Caracas, ha ricordato la vicepresidente, è in trattative per l'acquisto di vaccini anche dalla Cina e da Cuba. (Vec)