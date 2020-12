Carabinieri: cambia la divisa, da oggi anche a Roma l'Arma ha una nuova uniforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pantaloni tradizionali sono stati sostituiti da un capo tecnico, simile, a prima vista, al precedente, in fibra mista, sintetica e con apprezzabile elasticità. Alle scarpe basse in cuoio sono subentrati gli stivaletti city, dispositivi di protezione individuale, impermeabili, con suola anti perforazione e antiscivolo. La vecchia fondina in cuoio è stata rimpiazzata da un cinturone esterno con fondina a estrazione rapida, con gancio per la ritenzione e possibilità di rotazione, costruita in materiale polimerico. A tali capi, si aggiungono moderni guanti anti taglio. Le nuove uniformi, frutto di sperimentazione e affinamenti suggeriti dagli utilizzatori, sono in fase di progressiva distribuzione. Entro la primavera, tutte le Tenenze e Stazioni dell’Arma saranno dotati dei nuovi capi. (Com)