Brexit: ministro Esteri britannico Raab non esclude prosecuzione colloqui con l'Ue oltre il 31 dicembre

- Il Regno Unito potrebbe essere disposto a proseguire i colloqui post-Brexit oltre la data del 31 dicembre se riceverà “rassicurazioni” dall'Unione europea sulle questioni su cui le loro posizioni divergono. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. “Dobbiamo essere molto chiari, ci sono due questioni fondamentali in gioco: la questione della pesca, la questione della cosiddetta parità di condizioni. Vogliamo essere trattati come qualsiasi altra democrazia indipendente che si rispetti. Se l'Ue è disposta ad accettarlo a livello politico, ci sono tutte le ragioni per essere fiduciosi”, ha detto Raab a “Sky News”. Nel frattempo è in corso in questi minuti un colloquio telefonico fra il primo ministro britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel tentativo di sbloccare l’impasse sull’accordo commerciale post-Brexit. Lo ha reso noto su Twitter il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer. Oggi è il giorno in cui è attesa per oggi la scadenza dei colloqui fra Regno Unito e Unione europea per cercare di trovare un accordo commerciale per scongiurare una cosiddetta “hard Brexit”, sebbene le due parti sembrino ancora lontane dal colmare le loro divergenze su una serie di questioni di alto profilo. Che i negoziati restino in salita lo hanno confermato ieri sera una fonte del governo britannico citata da “Sky News” che, pur confermando che i negoziati sarebbero andati avanti ad oltranza, ha affermato che, restando così le cose, “l’offerta sul tavolo da parte dell’Ue resta inaccettabile”. (Rel)