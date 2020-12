Natale: Casellati, il 2020 prova epocale per nostro Paese, italiani encomiabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tradizionale concerto di Natale si svolge quest’anno in Senato "in una forma inedita, senza pubblico, come inedito è stato l’anno che sta per concludere". Ha esordito così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo indirizzo di saluto in occasione oggi del concorto di Natale 2020 nell'Aula di palazzo Madama. "Voglio rivolgere un pensiero grato al presidente della Repubblica per aver voluto condividere questo momento. Il 2020 ha visto il nostro Paese confrontarsi con una prova epocale. Una battaglia inaspettata che ha segnato un drammatico spartiacque per la nostra comunità. Uno shock che provoca gravi perdite umane ed economiche, sconvolge le dimensioni vitali della nostra quotidianità, sacrifica affetti e socialità", ha osservato la seconda carica dello Stato. (segue) (Rin)