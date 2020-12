Roma: Raggi, Mitreo Corviale presidio culturale importante, impegno a preservarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Corviale, nella periferia ovest di Roma, "c'è un posto speciale. Un spazio aperto ai cittadini e agli artisti, dove la cultura e l'arte contemporanea diventano strumento per creare spirito di comunità, riportare legalità e promuovere la creatività dei giovani che vivono in un quartiere difficile". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Il Mitreo di Corviale è tutto questo - aggiunge -. Occupa dei locali di proprietà del Municipio XI e rischiava di chiudere per scadenza della concessione. Siamo riusciti a prorogarla fino a luglio e, nel frattempo, avvieremo un percorso per dare continuità a questa esperienza importantissima. Ringrazio la nostra delegata alla Periferie Federica Angeli, l'assessorato alla Crescita culturale, il Municipio XI, i responsabili del Mitreo e tutti coloro che hanno lavorato a questo risultato. Non bisogna disperdere il lavoro di tante realtà che operano sul territorio - conclude Raggi -. Sono presidi culturali e sociali che dobbiamo preservare per rilanciare i nostri quartieri e tutelare le persone più fragili". (Rer)