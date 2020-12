Turchia: ministro Sanità, seconda fase sperimentazione vaccino anti-Covid inizierà il 25 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda fase di sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 prodotto in Turchia inizierà il 25 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Fahrettin Koca. “Nel nostro Paese vengono al momento condotti 16 diversi studi sui vaccini. Uno di questi ha completato il periodo preclinico e ha avviato i test sugli esseri umani. Lo studio di fase due inizierà il 25 dicembre", ha detto il ministro intervenendo in parlamento durante il dibattito sulla legge di bilancio 2021. “Oltre ai nostri studi sulle vaccinazioni, dobbiamo anche accedere a vaccini sicuri ed efficienti prodotti in altre parti del mondo”, ha aggiunto Koca, auspicando che il vaccino di produzione interna possa essere pronto entro aprile. Il vaccino Erucov-Vac è in fase di sviluppo presso l'Università Erciyes, nella provincia centrale di Kayseri, con il sostegno degli Istituti turchi di amministrazione sanitaria (Tuseb). (Tua)