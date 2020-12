Milano: prova a rubare tv, pc e bici in un box, arrestato 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 27enne è stato arrestato ieri alle 20.35 in via Marco D'Agrate per furto in abitazione. La volante della Polizia è stata fermata in viale Ortles da un 18enne proprietario di un box condominiale all'interno del quale aveva visto poco prima una persona che stava portando via un televisore e una bicicletta di sua proprietà. Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno notato che la porta d'accesso era stata forzata. Il ragazzo poco dopo ha visto passare per strada l'uomo che prima era nel box e ha subito avvertito i poliziotti, che lo hanno fermato. Il 27enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, era ancora in possesso della refurtiva: un televisore, un computer Apple e una bicicletta. (Rem)