Cultura: Casellati, costretta in quarantena forzosa è strumento di speranza

- La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha detto che prova "una grande emozione essere oggi in quest’Aula, alla vigilia delle festività natalizie, alla presenza del capo dello Stato, per rinnovare una promessa e un impegno comune. La promessa che insieme possiamo farcela. L’impegno a non lasciare indietro nessuno". La seconda carica dello Stato si è così espressa oggi nel suo indirizzo di saluto in occasione nel concerto di Natala nell'Aula di palazzo Madama. "E allora la cultura, che in questi mesi è stata costretta in una quarantena forzosa, con il suo linguaggio universale diventa oggi lo strumento per opporre alla dialettica della crisi un messaggio autentico di speranza", ha aggiunto introducendo l’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, "tra le più antiche istituzioni musicali al mondo" e il maestro Valerij Gergiev, che eseguirà "un repertorio di grande valenza simbolica, manifestazione di un abbraccio ideale tra le migliori note dell’italianità e la potenza espressiva della tradizione musicale russa che ha conquistato il mondo". (Rin)