Emirati: prima fase piano di ripresa economica attuato al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno completato il 46 per cento della prima fase del suo piano di ripresa economica dal coronavirus, secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa degli Emirati (Wam). Il comitato per la ripresa economica si è riunito ieri e ha affermato che il 46 per cento delle 15 iniziative nella prima fase del piano sono state attuate. "Finora sono state attuate importanti iniziative, comprese modifiche alla legge sui fallimenti, assegnazione di sovvenzioni e incentivi alle strutture turistiche, promozione degli investimenti diretti esteri attraverso modifiche alla legge sulle società commerciali, modifiche alla legge sulle transazioni commerciali e la depenalizzazione di assegni scoperti, riduzione delle tasse sul settore turistico, rafforzamento della flessibilità del mercato del lavoro, il piano di sostegno economico mirato completo diretto dalla Banca Centrale per aumentare la liquidità nel settore finanziario e bancario nel paese", ha riferito la "Wam2. La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti stima una crescita prevista del 3,6 per cento del Pil non petrolifero del paese entro la fine del 2021. Il piano di ripresa economica degli Emirati Arabi Uniti si è concentrato sullo sviluppo di settori prioritari, l'apertura di nuovi mercati locali e internazionali, l'agevolazione del prestito, la promozione del turismo, l'attrazione di talenti e lo stimolo all'innovazione.(Res)