Covid: Merkel, vaccinazione in Europa inizierà “pochi giorni” dopo autorizzazione dell’Ema

- La vaccinazione contro il coronavirus in Germania e nell'Unione europea inizierà pochi giorni dopo l’autorizzazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), prevista intorno alla fine di dicembre. Lo ha dichiarato oggi la cancelliere tedesca Angela Merkel. “Vogliamo che (il processo di autorizzazione) avvenga in maniera regolare, senza pressioni politiche. L'Ema ha detto che la decisione sull'approvazione del vaccino sarà presa prima del 29 dicembre, oggi è il 13 dicembre, quindi dobbiamo aspettare un po'. È possibile che questo accada un po' prima, ma non oltre il 29 dicembre. La consegna a tutti i Paesi europei inizierà immediatamente dopo e ci sarà l'opportunità di iniziare la vaccinazione a gennaio”, ha detto la Merkel parlando in conferenza stampa al termine della riunione con i governatori degli Stati federati (Laender) in cui si è decisa una nuova serrata generale a partire dal 16 dicembre. (Geb)