Natale: Casellati a italiani, viverlo come speranza e promessa di domani migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carissimi italiani, associare la parola 'auguri' a questo tempo difficile è davvero una sfida. Per questo, rivolgo un invito a ciascuno di noi: quello di vivere il Natale come speranza. Quella speranza che è la promessa di un domani migliore con il coraggio di costruirlo insieme". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo indirizzo di saluto in occasione oggi del concerto di Natale a palazzo Madama. "Ringrazio ancora una volta il presidente della Repubblica, il cardinale Re, il presidente Fico, il presidente Conte, il presidente Coraggio, il ministro Franceschini e il sovrintendente Dall’Ongaro per la loro importante presenza e testimonianza", ha aggiunto.(Rin)