Torino: neve artificiale al Sestriere, accordo decennale tra Comune e azienda impianti (2)

- “Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo di tale portata con il Comune di Sestriere – ha affermato Gualtiero Brasso Vice Presidente della Sestrieres S.p.A. - che, vista la durata decennale, ci permette di programmare attività e investimenti per i prossimi anni che riteniamo potranno avere una ricaduta positiva sul territorio. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Gianni Poncet, e la sua Giunta per l’impegno profuso, la lungimiranza e la visione strategica a lungo termine con la quale ha affrontato la trattativa, il tutto nell’interesse degli operatori di Sestriere. Questo accordo dimostra come, se c’è la volontà delle parti, possa esistere una collaborazione tra Pubblico e Privato e come da tale collaborazione possano svilupparsi attività concrete e vantaggiose per tutti”. Oltre all’innevamento programmato, tema centrale, l’accordo prevede anche l’utilizzo di due piste che la Sestrieres S.p.A. metterà a disposizione degli atleti degli Sci Club che operano a Sestriere con scontistiche sugli skipass per coloro che fanno attività agonistiche importante e che prevedono molte giornate di allenamento sulle piste. E poi ancora l’apertura a creare un Comitato Organizzatore che porti alla candidatura ufficiale ai Mondiali di Sci Alpino del 2029 con il Comune di Sestriere, la Sestrieres S.p.A. e la Regione Piemonte che insieme ad altre realtà faranno parte della cabina di regia alla candidatura all’evento. Nell’immediato, grazie alla firma dell’accordo, tutti gli Sci Club con base sull’intero comprensorio della Vialattea potranno allenarsi, nel rispetto delle norme di sicurezza, durante le imminenti vacanze natalizie usufruendo di piste e impianti che a breve entreranno in funzione a Sestriere, esclusivamente, per atleti degli sci club della Vialattea. (Rpi)