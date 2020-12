Roma: intensificati controlli anti Covid nel centro, chiuse alcune vie dello shopping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati ieri e sono ancora in corso i servizi disposti dal Questore di Roma, per verificare il rispetto del distanziamento sociale e dell'uso dei dispositivi di protezione individuale soprattutto nelle zone particolarmente interessate dalla presenza di negozi o di interesse storico artistico. Nelle operazioni è coinvolta anche l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia locale. I controlli di Polizia sono rivolti in particolar modo alle vie dello shopping tra cui l'area del Tridente, via del Corso, piazza di Spagna e la zona di via Cola di Rienzo, via Ottaviano e via Candia nonché alle zone del litorale romano. (segue) (Rer)