Roma: intensificati controlli anti Covid nel centro, chiuse alcune vie dello shopping (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri il numero delle presenze è sensibilmente aumentato, rendendo necessarie delle chiusure su via del Corso in corrispondenza delle intersezioni con via del Parlamento, via della Vittoria e piazza del popolo ad intervalli di circa 15 minuti nonché la chiusura delle fermate metro Flaminio e Spagna per circa 2 ore. Sono state 655 le persone identificate e 121 gli esercizi commerciali controllati. A Fiumicino gli agenti della polizia di Stato hanno notificato 10 verbali di violazione amministrativa al Dpcm del 3 dicembre e una persona è stata denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale. (Rer)