Decreto Ristori: Spadafora, per partite Iva sport ecco codici Ateco per contributi fondo perduto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spadafora quindi elenca i codici Ateco: "855100 (Corsi sportivi e ricreativi. Rientrano in questo codice, tra gli altri, istruttori, insegnanti, allenatori sportivi); 855201 (Corsi di danza); 493901 (Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano); 749094 (Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport); 799011 (servizi di biglietteria per eventi sportivi e altri eventi di intrattenimento); 931110 (Gestione di stadi); 931120 (Gestione di piscine); 931130 (Gestione di impianti sportivi polivalenti); 931190 (Gestione di altri impianti sportivi); 931200 (Attività di club sportivi); 931300 (Gestione di palestre); 931910 (Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi); 931999 (Altre attività sportive)". (Rin)