- Furto in abitazione alle 21 di ieri sera in via San Nicolao, zona Cairoli a Milano. Gli agenti sono stati chiamati dalle due inquiline dell'appartamento di 30 e 27 anni. I ladri hanno approfittato dell'assenza delle due ragazze, dalle ore 18 alle 20.30, e hanno rubato gioielli, borse e vestiti per un valore da quantificare. (Rem)