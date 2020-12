Bolivia: presidente Arce in Brasile per controlli medici, potere al vice Choquenhuanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, è partito all'alba di oggi verso il Brasile, per uno dei controlli periodici legati a un tumore al fegato di cui ha sofferto negli anni scorsi. Fino a martedì, riferisce l'agenzia ufficiale "Abi", le funzioni di capo dello Stato verranno esercitate dall'attuale vicepresidente David Choquenhuanca. Il capo dello stato ha utilizzato un volo di linea della Boliviana de aviacion (BoA), pratica usata anche per gli spostamenti interni al paese legati all'esercizio del suo potere, scelta presentata come omaggio alla politica di austerità. Arce aveva denunciato la malattia nel 2017, ragione delle sue dimissioni dal prolungato incarico di ministro delle Finanze dei governi dell'ex presidente Evo Morales. La malattia è stata considerata superata alla fine del 2018 e da allora, pur contando su un buono stato di salute, il presidente è sottoposta a controlli periodici completi.(Brb)